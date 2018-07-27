На улице Чернышевской временно ограничат движение транспорта

Движение транспорта по ул. Чернышевской, в районе дома №66, будет ограничено с 8:00 30 июля до 16:00 30 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка теплосетей.
Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
Экономия и расчетливость в финансовых делах помогут прожить этот день без потерь. Зато удачное время заняться учебой, обустройством дома, творчеством – все это сулит вам успех.
Ясная погода продержится немного, уже днем небо покроется облаками. В городе без существенных осадков, по области кратковременные дожди.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
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