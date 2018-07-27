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27.07.2018  17:15   

На улице Чернышевской временно ограничат движение транспорта

Движение транспорта по ул. Чернышевской, в районе дома №66, будет ограничено с 8:00 30 июля до 16:00 30 августа.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка  теплосетей.

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
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