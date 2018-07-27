27.07.2018 17:15

На улице Чернышевской временно ограничат движение транспорта

Движение транспорта по ул. Чернышевской, в районе дома №66, будет ограничено с 8:00 30 июля до 16:00 30 августа.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка теплосетей.



Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.