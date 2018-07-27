Возле стадиона «Металлист» в воскресенье будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Власовскому и ул. Храмова будет запрещено с 17:30 до 21:30 29 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» матча чемпионата Украины по футболу между командами ФК «Шахтер» и ФК «Арсенал».
Также с 19:00 до 19:30 и с 21:00 до 21:30 29 июля будет ограничена скорость движения трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Державинской.
Экономия и расчетливость в финансовых делах помогут прожить этот день без потерь. Зато удачное время заняться учебой, обустройством дома, творчеством – все это сулит вам успех.
Ясная погода продержится немного, уже днем небо покроется облаками. В городе без существенных осадков, по области кратковременные дожди.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
влажн.:
давл.:
ветер: