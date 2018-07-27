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27.07.2018  16:29   

Возле стадиона «Металлист» в воскресенье будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Власовскому и ул. Храмова будет запрещено с 17:30 до 21:30 29 июля.


// Городской Дозор

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» матча чемпионата Украины по футболу между командами ФК «Шахтер» и ФК «Арсенал».

Также с 19:00 до 19:30 и с 21:00 до 21:30 29 июля будет ограничена скорость движения трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Державинской.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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