27.07.2018 16:29

Возле стадиона «Металлист» в воскресенье будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Власовскому и ул. Храмова будет запрещено с 17:30 до 21:30 29 июля.



// Городской Дозор

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» матча чемпионата Украины по футболу между командами ФК «Шахтер» и ФК «Арсенал».



Также с 19:00 до 19:30 и с 21:00 до 21:30 29 июля будет ограничена скорость движения трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Державинской.