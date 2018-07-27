Главная Новости Дороги и транспорт В районе Южного вокзала перекроют проезд по Полтавскому Шляху
27.07.2018  17:30   

В районе Южного вокзала перекроют проезд по Полтавскому Шляху

Движение транспорта по улице Полтавский Шлях, на участке от улицы Евгения Котляра до улицы Конева, будет ограничено ежедневно с 8:00 до 17:00 29 июля, 2 и 3 августа.


// gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги.  

Объезд закрытого участка следует осуществлять по свободной от работ полосе.

С 9:00 до 14:00 29 июля будет запрещено движение трамваев по ул. Конева, на участке от ул. Гольдберговской до ул. Полтавский Шлях, в пер. Рыбасовском, по ул. Грековской, ул. Полтавский Шлях, на участке от пл. Сергиевской до ул. Евгения Котляра.

Также будет запрещено движение троллейбусного маршрута по ул. Благовещенской, пл. Благовещенской, спуску Соборному, ул. Коцарской. Электротранспорт будет курсировать так:

трамвай №3: Залютино – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал;

трамвай №6: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговской – ул. Москалевская – Новожаново;

в обратном направлении: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р;

трамвай №7 – курсировать не будет;

троллейбус №11: пр. Дзюбы – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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