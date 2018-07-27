В районе Южного вокзала перекроют проезд по Полтавскому Шляху

Движение транспорта по улице Полтавский Шлях, на участке от улицы Евгения Котляра до улицы Конева, будет ограничено ежедневно с 8:00 до 17:00 29 июля, 2 и 3 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги.
Объезд закрытого участка следует осуществлять по свободной от работ полосе.
С 9:00 до 14:00 29 июля будет запрещено движение трамваев по ул. Конева, на участке от ул. Гольдберговской до ул. Полтавский Шлях, в пер. Рыбасовском, по ул. Грековской, ул. Полтавский Шлях, на участке от пл. Сергиевской до ул. Евгения Котляра.
Также будет запрещено движение троллейбусного маршрута по ул. Благовещенской, пл. Благовещенской, спуску Соборному, ул. Коцарской. Электротранспорт будет курсировать так:
трамвай №3: Залютино – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал;
трамвай №6: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговской – ул. Москалевская – Новожаново;
в обратном направлении: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р;
трамвай №7 – курсировать не будет;
троллейбус №11: пр. Дзюбы – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская.
Экономия и расчетливость в финансовых делах помогут прожить этот день без потерь. Зато удачное время заняться учебой, обустройством дома, творчеством – все это сулит вам успех.
Ясная погода продержится немного, уже днем небо покроется облаками. В городе без существенных осадков, по области кратковременные дожди.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
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