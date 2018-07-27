27.07.2018 17:56

Движение по Журавлевскому спуску будет временно запрещено

Движение транспорта по Журавлевскому спуску, на участке от ул. Пушкинской до ул. Челюскинцев, будет запрещено с 8:00 до 17:00 29 июля.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связно с ремонтом дороги.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: ул. Манизера, Белгородскому спуску, ул. Челюскинцев, ул. Шевченко, ул. Веснина, ул. Омской.

