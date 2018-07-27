Движение по Журавлевскому спуску будет временно запрещено

Движение транспорта по Журавлевскому спуску, на участке от ул. Пушкинской до ул. Челюскинцев, будет запрещено с 8:00 до 17:00 29 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связно с ремонтом дороги.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: ул. Манизера, Белгородскому спуску, ул. Челюскинцев, ул. Шевченко, ул. Веснина, ул. Омской.
Экономия и расчетливость в финансовых делах помогут прожить этот день без потерь. Зато удачное время заняться учебой, обустройством дома, творчеством – все это сулит вам успех.
Ясная погода продержится немного, уже днем небо покроется облаками. В городе без существенных осадков, по области кратковременные дожди.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
влажн.:
давл.:
ветер: