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27.07.2018  17:56   

Движение по Журавлевскому спуску будет временно запрещено

Движение транспорта по Журавлевскому спуску, на участке от ул. Пушкинской до ул. Челюскинцев, будет запрещено с 8:00 до 17:00 29 июля.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связно с ремонтом дороги.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: ул. Манизера, Белгородскому спуску, ул. Челюскинцев, ул. Шевченко, ул. Веснина, ул. Омской.
 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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