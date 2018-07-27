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27.07.2018  19:15   

На участке улицы Моисеевской на выходных запретят движение

Движение транспорта по ул. Моисеевской, на участке от ул. Шевченко до въезда к супермаркету «РОСТ», будет запрещено с 14:00 28 июля до 8:00 30 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовительными  работами по строительству ливневой канализации.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Шевченко и Арктической.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
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