На участке улицы Моисеевской на выходных запретят движение

Движение транспорта по ул. Моисеевской, на участке от ул. Шевченко до въезда к супермаркету «РОСТ», будет запрещено с 14:00 28 июля до 8:00 30 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовительными работами по строительству ливневой канализации.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Шевченко и Арктической.
Экономия и расчетливость в финансовых делах помогут прожить этот день без потерь. Зато удачное время заняться учебой, обустройством дома, творчеством – все это сулит вам успех.
Ясная погода продержится немного, уже днем небо покроется облаками. В городе без существенных осадков, по области кратковременные дожди.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
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давл.:
ветер: