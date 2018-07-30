30.07.2018 15:30

Автомобилистов просят на неделю ограничить проезд на перекрестке улиц Шевченко и Матюшенко

В связи с реконструкцией перекрестка улицы Шевченко – улицы Матюшенко автомобилистов просят передвигаться по городу объездными маршрутами.



// city.kharkov.ua

В ночь с 30 на 31 июля в районе перекрестка ул. Шевченко – ул. Матюшенко и по прилегающим улицам будут установлены дорожные знаки, указывающие, как объехать данный участок, сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.



«Через 5-10 дней транспортные потоки перераспределятся и нормализуются. Но я прошу харьковчан, для которых перекресток улиц Шевченко и Матюшенко является частью основного маршрута, чтобы они временно выбирали объездные дороги: это может быть улица Академика Павлова и Окружная дорога с любым из удобных для них въездов в город», – отметил Сергей Дульфан.



Как сообщил начальник управления транспортной инфраструктуры и организации дорожного движения Константин Туренко, для объезда перекрестка были специально обустроены три новые участка дороги, в том числе для въезда с Салтовки, а также для обеспечения в этом районе кругового потока транспорта.



«Таким образом, по улице Шевченко, на участке от улицы Арктической, будет организовано одностороннее движение, и весь транспорт будет выезжать на улицу Моисеевскую. Далее по кольцу транспорт будет двигаться против часовой стрелки по новым участкам дороги. Транспорт, который движется из центра по улице Шевченко, будет уходить по новой пробивке на улицу Арктическую, через парковку супермаркета «Рост», с последующим выездом на улицу Шевченко», – отметил Константин Туренко.



По словам старшего инспектора по особым поручениям отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Харьковской области Алексея Лысикова, на период проведения ремонтных работ в этой части города будет ограничено движение грузового транспорта, который сможет доезжать только до улицы Кольцовской. Также, по его словам, в связи с отключением светофоров регулировать движение транспорта на данном участке будут патрульные.



Напомним, на пересечении ул. Шевченко с ул. Матюшенко выполняется комплекс масштабных работ, включающий реконструкцию трамвайного переезда и замену рельсового пути по двум направлениям – по ул. Веснина и по ул. Шевченко, реконструкцию светофоров и установку нового, который позволит обеспечить минимальные задержки на данном транспортном узле, а также реконструкцию контактной сети и уличного освещения. Кроме того, на ул. Матюшенко планируется расширить проезжую часть и тем самым разгрузить от транспорта спуск Веснина. Также в комплекс работ входит обустройство на этом участке ливневой канализации.



Реконструкция охватит участок дороги от трамвайного переезда на ул. Шевченко – ул. Матюшенко до ул. Челюскинцев, а также от перекрестка ул. Шевченко – ул. Матюшенко до ул. Кисловодской. Работы были начаты полтора месяца назад, их планируют завершить до конца сентября.