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30.07.2018  17:51   

Движение по улице Шевченко будет ограничено

Движение транспорта по ул. Шевченко, в районе перекрестка с Вологодским въездом, будет ограничено с 31 июля по 12 августа.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой трубопровода.

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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