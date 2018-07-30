30.07.2018 17:51

Движение по улице Шевченко будет ограничено

Движение транспорта по ул. Шевченко, в районе перекрестка с Вологодским въездом, будет ограничено с 31 июля по 12 августа.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой трубопровода.

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.