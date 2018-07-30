Движение по улице Шевченко будет ограничено

Движение транспорта по ул. Шевченко, в районе перекрестка с Вологодским въездом, будет ограничено с 31 июля по 12 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой трубопровода.
Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
Ожидается удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что важные встречи и разговоры по душам стоит проводить именно сегодня.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
влажн.:
давл.:
ветер: