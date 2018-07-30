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30.07.2018  19:33   

Капитальный ремонт Клочковской продлили на месяц: какой участок будет закрыт для транспорта

Движение транспорта по улице Клочковской – на участке от Бурсацкого спуска до улицы Ботанической – будет запрещено до 20 августа.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков капитального ремонта улицы.

Ранее движение планировалось открыть 1 августа.

Напомним, объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам - Пискуновской и Рогатинскому проезду.

Автобус №305э на время работ осуществляет объезд указанного участка так: ул. Клочковская - ул. Пискуновская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и далее по маршруту.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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