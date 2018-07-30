Капитальный ремонт Клочковской продлили на месяц: какой участок будет закрыт для транспорта

Движение транспорта по улице Клочковской – на участке от Бурсацкого спуска до улицы Ботанической – будет запрещено до 20 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков капитального ремонта улицы.
Ранее движение планировалось открыть 1 августа.
Напомним, объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам - Пискуновской и Рогатинскому проезду.
Автобус №305э на время работ осуществляет объезд указанного участка так: ул. Клочковская - ул. Пискуновская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и далее по маршруту.
Ожидается удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что важные встречи и разговоры по душам стоит проводить именно сегодня.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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