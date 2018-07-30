30.07.2018 19:33

Капитальный ремонт Клочковской продлили на месяц: какой участок будет закрыт для транспорта

Движение транспорта по улице Клочковской – на участке от Бурсацкого спуска до улицы Ботанической – будет запрещено до 20 августа.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков капитального ремонта улицы.

Ранее движение планировалось открыть 1 августа.



Напомним, объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам - Пискуновской и Рогатинскому проезду.



Автобус №305э на время работ осуществляет объезд указанного участка так: ул. Клочковская - ул. Пискуновская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и далее по маршруту.