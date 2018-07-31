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31.07.2018  15:30   

Из Харькова в Лондон появится прямой рейс

Лоукостер Wizz Air объявил об открытии прямых рейсов из Харькова в столицу Великобритании.


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Перелеты начнутся 13 ноября 2018 года и будут осуществляться 3 раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Ориентировочная стоимость билета в одну сторону составит 1219 грн.

В этом году из харьковского аэропорта открылся ряд новых рейсов, в частности, новыми стали направления на Милан, Дортмунд, Тбилиси, Барселону, Римини и Катовице. Wizz Air осуществляет из Харькова перелеты в Дортмунд и Катовице, а также планирует в ноябре 2018-го открытие рейса в Вену.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  авиарейс, лондон, харьков
 
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