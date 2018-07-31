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31.07.2018  17:58   

Ремонт трамвайных путей на Панасовке продолжается: схема объезда для маршруток и трамваев

Движение транспорта по ул. Большой Панасовской, на участке от пер. Лосевского до ул. Евгения Котляра, запрещено до 17:00 31 августа.


// gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков капитального ремонта трамвайных путей.

Напомним, на этот период автобус №303э курсирует так: ул. Евгения Котляра - ул. Чеботарская - пер. Пискуновский и далее по маршруту.

Также до 31 августа по ул. Большой Панасовский, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, пер. Лосевскому, проезду Рогатинскому запрещено движение трамваев.

Маршрут трамвая №12 изменился следующим образом: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;

№20: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы.

Отметим, ранее  движение транспорта по ул. Большой Панасовской планировалось возобновить 31 июля.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт дорог, движение, транспорт, харьков
 
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