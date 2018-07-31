31.07.2018 17:58

Ремонт трамвайных путей на Панасовке продолжается: схема объезда для маршруток и трамваев

Движение транспорта по ул. Большой Панасовской, на участке от пер. Лосевского до ул. Евгения Котляра, запрещено до 17:00 31 августа.



// gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков капитального ремонта трамвайных путей.

Напомним, на этот период автобус №303э курсирует так: ул. Евгения Котляра - ул. Чеботарская - пер. Пискуновский и далее по маршруту.



Также до 31 августа по ул. Большой Панасовский, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, пер. Лосевскому, проезду Рогатинскому запрещено движение трамваев.

Маршрут трамвая №12 изменился следующим образом: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;



№20: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы.



Отметим, ранее движение транспорта по ул. Большой Панасовской планировалось возобновить 31 июля.