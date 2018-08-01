01.08.2018 10:22

Строительство терминала на «Индустриальной»: частично закрыт проезд по Московскому проспекту

С 9:00 до 21:00 1 августа закрыт проезд по Московскому проспекту в районе строящегося терминала.



// Городской Дозор

Общественный транспорт – троллейбусы и автобусы – следуют своим маршрутом, для частных автомобилей закрыт проезд на участке Московского проспекта от улицы 12 Апреля до Роганской.



На время работ объезд закрытого участка для автомобилистов будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Мира и ул. Лосевской.