Строительство терминала на «Индустриальной»: частично закрыт проезд по Московскому проспекту

С 9:00 до 21:00 1 августа закрыт проезд по Московскому проспекту в районе строящегося терминала.
Общественный транспорт – троллейбусы и автобусы – следуют своим маршрутом, для частных автомобилей закрыт проезд на участке Московского проспекта от улицы 12 Апреля до Роганской.
На время работ объезд закрытого участка для автомобилистов будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Мира и ул. Лосевской.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – действовать себе во вред.
Облака уже с утра займут свое место небе, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
По тому, насколько «мокрым» выдается первый день августа, судили о приближающейся осени.
влажн.:
давл.:
ветер: