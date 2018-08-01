На месяц закрыт проезд через харьковский перекресток

Движение транспорта запрещено в районе станции метро «Киевская»: на пересечении улиц Ново-Веринской и Академика Белецкого.
Запрет связан с ликвидацией утечки газа по ул. Ново-Веринской, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Движение транспорта по ул. Ново-Веринской в районе перекрестка с ул. Академика Белецкого запрещено до 31 августа.
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