02.08.2018 16:28

На Основе сносят дерево – троллейбусы пойдут в объезд

В пятницу утром троллейбус №6 временно изменит маршрут движения.



// gortransport.kharkov.ua

Движение троллейбусов по улицам Валдайской, Деповской и Южнопроектной будет запрещено с 9:30 до 12:30 3 августа.

Это связано с удалением дерева, сообщили в Департаменте инфраструктуры,



В это время троллейбус №6 будет курсировать таким образом: аэропорт – ул. Аэрофлотская – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная/пер. Соляниковский – ул. Университетская.