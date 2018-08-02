На Основе сносят дерево – троллейбусы пойдут в объезд

В пятницу утром троллейбус №6 временно изменит маршрут движения.
Движение троллейбусов по улицам Валдайской, Деповской и Южнопроектной будет запрещено с 9:30 до 12:30 3 августа.
Это связано с удалением дерева, сообщили в Департаменте инфраструктуры,
В это время троллейбус №6 будет курсировать таким образом: аэропорт – ул. Аэрофлотская – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная/пер. Соляниковский – ул. Университетская.
Стремление к новизне сегодня способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Сегодня на официальном уровне в Украине отмечается День Высокомобильных Десантных Войск.
влажн.:
давл.:
ветер: