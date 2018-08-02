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02.08.2018  16:28   

На Основе сносят дерево – троллейбусы пойдут в объезд

В пятницу утром троллейбус №6 временно изменит маршрут движения.


// gortransport.kharkov.ua

Движение троллейбусов по улицам Валдайской, Деповской и Южнопроектной будет запрещено с 9:30 до 12:30 3 августа.

Это связано с удалением дерева, сообщили в Департаменте инфраструктуры,

В это время троллейбус №6 будет курсировать таким образом: аэропорт – ул. Аэрофлотская – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная/пер. Соляниковский – ул. Университетская.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамваи, движение, харьков
 
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