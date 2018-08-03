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03.08.2018  08:53   

Трамваи №3, 6, 7 и троллейбус №11 временно изменят маршруты

Движение трамваев по ул. Конева, на участке от ул. Гольдберговской до ул. Полтавский шлях, ул. Рыбасовской, ул. Грековской, ул. Полтавский шлях, на участке от пл. Сергиевской до ул. Евгения Котляра, будет запрещено с 9:00 до 17:00 3 августа.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:

№3: Залютино - ул. Полтавский шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№7: не будет ходит. 

Также с 14:00 3 августа до окончания работ будет приостановлено движение троллейбусов через перекресток ул. Полтавский шлях - ул. Конева, в связи с чем троллейбус №11 будет курсировать так: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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