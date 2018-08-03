Cегодня заасфальтируют улицу Полтавский шлях

Полтавский шлях – одна из самых загруженных дорог Харькова. В прошлом году здесь, на участке от улицы Конева до Евгения Котляра, полностью переложили трамвайные пути. В этом году решили обновить и дорожное полотно.
«Две недели назад здесь фрезерование происходило. Вырубка вдоль борта, поднятие колодцев на нужную проектную высоту». – рассказал начальник участка КП «Дорремстрой» Алексей Карпушенко.
А со вчерашнего дня приступили к финишному этапу - асфальтированию. Кое-где ширина проезжей части достигает 30 метров. Поэтому, чтобы не создать транспортный коллапс, в четверг дорожники заасфальтировали одну половину участка Полтавского шляха протяженностью в 350 метров.
Сегодня 20 единиц спецтехники переместились на другую сторону.
«По объемам получается противоположная сторона, которую вчера мы укладывали, от Малиновского до Котляра, там порядка 3 тысяч 200 квадратов. Вчера уложили 430 тонн. Сегодня укладываем противоположную сторону. Это идет текущий ремонт асфальтобетонного покрытия. Сегодня квадратов на 200 будет больше уложено асфальтобетона. Это будет 450 тонн с выравнивающим», – рассказывает Алексей Карпушенко
Весь отрезок дороги коммунадьщики пообещали заасфальтировать уже к вечеру. Параллельно нанесут и дорожную разметку - наклеят ленту. Она и служит дольше, и является светоотражающей.
После этого обновленную дорогу откроют для автотранспорта.
Сегодня сложно раскачаться на любые дела, к которым нет искреннего интереса. Если есть такая возможность, посвятите день тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых.
Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков. Очень высокая пожарная опасность.
Праздник бахчевых берёт начало в Америке, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза.
влажн.:
давл.:
ветер: