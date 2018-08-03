03.08.2018 16:05

Cегодня заасфальтируют улицу Полтавский шлях

Полтавский шлях – одна из самых загруженных дорог Харькова. В прошлом году здесь, на участке от улицы Конева до Евгения Котляра, полностью переложили трамвайные пути. В этом году решили обновить и дорожное полотно.



// Городской Дозор

«Две недели назад здесь фрезерование происходило. Вырубка вдоль борта, поднятие колодцев на нужную проектную высоту». – рассказал начальник участка КП «Дорремстрой» Алексей Карпушенко.



А со вчерашнего дня приступили к финишному этапу - асфальтированию. Кое-где ширина проезжей части достигает 30 метров. Поэтому, чтобы не создать транспортный коллапс, в четверг дорожники заасфальтировали одну половину участка Полтавского шляха протяженностью в 350 метров.



Сегодня 20 единиц спецтехники переместились на другую сторону.



«По объемам получается противоположная сторона, которую вчера мы укладывали, от Малиновского до Котляра, там порядка 3 тысяч 200 квадратов. Вчера уложили 430 тонн. Сегодня укладываем противоположную сторону. Это идет текущий ремонт асфальтобетонного покрытия. Сегодня квадратов на 200 будет больше уложено асфальтобетона. Это будет 450 тонн с выравнивающим», – рассказывает Алексей Карпушенко



Весь отрезок дороги коммунадьщики пообещали заасфальтировать уже к вечеру. Параллельно нанесут и дорожную разметку - наклеят ленту. Она и служит дольше, и является светоотражающей.



После этого обновленную дорогу откроют для автотранспорта.