Реконструкция Московского проспекта: изменится движение от «Турбоатома» до метро «Дворец спорта»

Движение транспорта по Московскому проспекту, на участке от проспекта Льва Ландау до проспекта Петра Григоренко при движении в сторону улицы Харьковских Дивизий, запрещается с 9:00 до 21:00 4 августа.
На указанном участке будут проводиться работы по реконструкции Московского проспекта.
Объезд закрытого участка организуют по схеме: пр. Московский – пр. Льва Ландау – ул. Олимпийская – пр. Петра Григоренко – пр. Московский.
В указанный период изменится движение маршрутных автобусов:
№№49е, 205е, 249е, 259е, 294е при движении в сторону Салтовки:
пр. Московский – заезд на пр. Льва Ландау перед коммунальным путепроводом – пр. Льва Ландау – разворот в районе дома №58 и далее по маршруту.
№№227е, 267 при движении в сторону ул. Харьковских Дивизий:
пр. Московский – пр. Льва Ландау – ул. Олимпийская – пр. Петра Григоренко – пр. Московский и дальше по маршруту.
№№226 при движении в сторону до пр. Героев Сталинграда:
пр. Московский – пр. Льва Ландау и дальше по маршруту.
при движении в сторону до ул. Харьковских Дивизий:
пр. Московский – пр. Льва Ландау – ул. Олимпийская – пр. Петра Григоренко – пр. Московский и дальше по маршруту.
Также с 9.00 до 21.00 4 августа изменится движение троллейбусов:
№13: ЖК «Парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – бульвар Богдана Хмельницкого – пр. Героев Сталинграда – ЖК «Парк «Зустріч».
№31: ЖК «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Сталинграда – ЖК «ул. Одесская».
Сегодня сложно раскачаться на любые дела, к которым нет искреннего интереса. Если есть такая возможность, посвятите день тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых.
Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков. Очень высокая пожарная опасность.
Праздник бахчевых берёт начало в Америке, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза.
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