03.08.2018 18:49

Внимание! В субботу трамваи №23 и 26 пойдут по другому маршруту

Это связано с запретом проезда на участке проспекта Тракторостроителей



gortransport.kharkov.ua

Как сообщает сайт Городского совета, 4 августа трамваи №23 и 26 завтра будут курсировать по измененному маршруту.

В субботу движение трамваев по проспекту Тракторостроителей, на участке от проспекта Героев Труда до Салтовского шоссе, будет запрещено с 9:30 до 14:30.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.



На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:



№23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;



№26: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».