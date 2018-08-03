Главная Новости Дороги и транспорт Внимание! В субботу трамваи №23 и 26 пойдут по другому маршруту
03.08.2018  18:49   

Внимание! В субботу трамваи №23 и 26 пойдут по другому маршруту

Это связано с запретом проезда на участке проспекта Тракторостроителей


gortransport.kharkov.ua

Как сообщает сайт Городского совета, 4 августа трамваи №23 и 26 завтра будут курсировать по измененному маршруту.

В субботу движение трамваев по проспекту Тракторостроителей, на участке от проспекта Героев Труда до Салтовского шоссе, будет запрещено с 9:30 до 14:30.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.

На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:

№23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№26: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».

Источник:   Городской совет
 Тэги:  транспорт, изменения, харьков, трамвай, маршрут
 
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