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05.08.2018  13:23   

В понедельник на Московском проспекте запретят движение транспорта

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от Полиграфкомбината до ул. Василия Мельникова при движении в сторону ул. Харьковских Дивизий, будет запрещено с 9:00 до 21:00 6 августа.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкции проспекта.

На этот период двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.

Также с 9:00 до 21:00 6 августа направление движения автобусов, проходящих через перекресток пр. Московский – пр. Петра Григоренко, изменится следующим образом:

№18э: изменит конечную остановку и будет осуществлять разворот на разворотном кругу троллейбусов маршрута №1 по пр. Петра Григоренко;

№102э: ул. Олимпийская – пр. Петра Григоренко – ул. Танкопия – ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский и далее по маршруту.

Кроме того, с 9:00 до 21:00 6 августа будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко (в направлении движения от центра).

В связи с этим, движение троллейбуса №13 будет организовано следующим образом: парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Героев Сталинграда – парк «Зустріч».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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