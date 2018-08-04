Главная Новости Дороги и транспорт Во время велопробега для незрячих от площади Свободы в сторону Полтавы будут перекрывать движение
04.08.2018  12:22   

Во время велопробега для незрячих от площади Свободы в сторону Полтавы будут перекрывать движение

5 августа на площади Свободы, площади Конституции, Соборном спуске, улицам Сумской, Университетской, Клочковской, Полтавский шлях ограничивается движение транспорта.


// Facebook

Ограничение движения связано с проведением Всеукраинского велопробега «Вижу! Могу! Помогу!» С участием незрячих людей.

С 10.00 до 11.00 5 августа ограничивается движение транспорта по площади Свободы на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, с организацией движения транспортных средств по правой стороне площади Свободы от ул. Сумской до ул. Тринклера.

11.00 до 13.00 5 августа ограничивается движение транспорта по маршруту движения колонны велосипедистов: ул. Сумская - площадь Конституции - пер. Спартаковский - ул. Университетская - спуск Соборный - ул. Клочковская - ул. Полтавский Шлях и далее в сторону Полтавы.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.08 Дороги и транспорт В понедельник на Московском проспекте запретят движение транспорта 03.08 Дороги и транспорт Реконструкция Московского проспекта: изменится движение от «Турбоатома» до метро «Дворец спорта» 03.08 Дороги и транспорт Cегодня заасфальтируют улицу Полтавский шлях  
 
 

Видео

По факту пожара на Университетской, 12 открыто уголовное производство
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 