04.08.2018 12:22

Во время велопробега для незрячих от площади Свободы в сторону Полтавы будут перекрывать движение

5 августа на площади Свободы, площади Конституции, Соборном спуске, улицам Сумской, Университетской, Клочковской, Полтавский шлях ограничивается движение транспорта.



// Facebook

Ограничение движения связано с проведением Всеукраинского велопробега «Вижу! Могу! Помогу!» С участием незрячих людей.



С 10.00 до 11.00 5 августа ограничивается движение транспорта по площади Свободы на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, с организацией движения транспортных средств по правой стороне площади Свободы от ул. Сумской до ул. Тринклера.



11.00 до 13.00 5 августа ограничивается движение транспорта по маршруту движения колонны велосипедистов: ул. Сумская - площадь Конституции - пер. Спартаковский - ул. Университетская - спуск Соборный - ул. Клочковская - ул. Полтавский Шлях и далее в сторону Полтавы.