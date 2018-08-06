Новые авиарейсы соединят Харьков с двумя польскими городами

В октябре Wizz Air запустит два новых маршрута из Харьков в Польшу.
Как следует из системы бронирования авиаперевозчика, с 28 октября, начнут выполняться рейсы из Харькова в польские города Вроцлав и Гданьск.
Частота полетов по обоим маршрутам составит два раза в неделю по средам и воскресеньям.
С учетом анонсированных рейсов маршрутная сеть Wizz Air из Харькова будет включать следующие города:
– Дортмунд
– Вена
– Вроцлав
– Гданьск
– Катовице
– Лондон
День обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем небо могут ненадолго занять облака. Существенных осадков синоптики не обещают.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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