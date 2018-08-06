06.08.2018 14:00

Новые авиарейсы соединят Харьков с двумя польскими городами

В октябре Wizz Air запустит два новых маршрута из Харьков в Польшу.



// Facebook

Как следует из системы бронирования авиаперевозчика, с 28 октября, начнут выполняться рейсы из Харькова в польские города Вроцлав и Гданьск.



Частота полетов по обоим маршрутам составит два раза в неделю по средам и воскресеньям.



С учетом анонсированных рейсов маршрутная сеть Wizz Air из Харькова будет включать следующие города:

– Дортмунд

– Вена

– Вроцлав

– Гданьск

– Катовице

– Лондон