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06.08.2018  14:00   

Новые авиарейсы соединят Харьков с двумя польскими городами

В октябре Wizz Air запустит два новых маршрута из Харьков в Польшу.


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Как следует из системы бронирования авиаперевозчика, с 28 октября, начнут выполняться рейсы из Харькова в польские города Вроцлав и Гданьск.

Частота полетов по обоим маршрутам составит два раза в неделю по средам и воскресеньям.

С учетом анонсированных рейсов маршрутная сеть Wizz Air из Харькова будет включать следующие города:
– Дортмунд
– Вена
– Вроцлав
– Гданьск
– Катовице
– Лондон

Источник:   avianews.com
 Тэги:  авиа, харьков, польша
 
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