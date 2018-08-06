С сегодняшнего дня в Донском переулке – новый асфальт

В переулке на Старой Салтовке активно работает автоукладчик – полным ходом идет текущий ремонт дорожного покрытия.
Раньше дорога в Донском переулке вся была в неровностях и ямах, что приносило неудобства как водителям, так и прохожим.
В течение месяца каждый день с самого утра здесь работала спецтехника, чтобы подготовить участок к укладке асфальтобетона. И сейчас работы на завершающем этапе.
Владислав Заболотный, мастер КП «Дорремстрой» дорожно-эксплуатационного филиала №3:
«Суть работы была в чем: полностью заменяется бетонный борт, перестилается асфальтобетонное покрытие. Была проведена замена бордюров, местами, где нужно было, проведена подсыпка, уложен местами выравнивающий слой, где это необходимо».
В переулке работают пять единиц техники, в том числе асфальтоукладчик и два многотонных катка, чтобы добиться ровного и качественного покрытия. Для этого здесь понадобилось около 100 тонн асфальтобетона.
Полностью работы планируют завершить уже сегодня. И в планах дорожников – уже следующий объект.
Владислав Заболотный, мастер КП «Дорремстрой» дорожно-эксплуатационной филиала №3:
«Следующая по плану – улица Фисановича. Эта улица тоже в ремонте масштабном, новые тротуары, новая дорога будет. Дорога будет немножко усилена, поскольку там есть выезд пожарных машин. Соответственно будет трудней. Делаем все для комфортности, для пешеходов, для машин».
День обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем небо могут ненадолго занять облака. Существенных осадков синоптики не обещают.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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