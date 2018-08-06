06.08.2018 16:30

С сегодняшнего дня в Донском переулке – новый асфальт

В переулке на Старой Салтовке активно работает автоукладчик – полным ходом идет текущий ремонт дорожного покрытия.



// Городской Дозор

Раньше дорога в Донском переулке вся была в неровностях и ямах, что приносило неудобства как водителям, так и прохожим.



В течение месяца каждый день с самого утра здесь работала спецтехника, чтобы подготовить участок к укладке асфальтобетона. И сейчас работы на завершающем этапе.



Владислав Заболотный, мастер КП «Дорремстрой» дорожно-эксплуатационного филиала №3:

«Суть работы была в чем: полностью заменяется бетонный борт, перестилается асфальтобетонное покрытие. Была проведена замена бордюров, местами, где нужно было, проведена подсыпка, уложен местами выравнивающий слой, где это необходимо».



В переулке работают пять единиц техники, в том числе асфальтоукладчик и два многотонных катка, чтобы добиться ровного и качественного покрытия. Для этого здесь понадобилось около 100 тонн асфальтобетона.



Полностью работы планируют завершить уже сегодня. И в планах дорожников – уже следующий объект.



Владислав Заболотный, мастер КП «Дорремстрой» дорожно-эксплуатационной филиала №3:

«Следующая по плану – улица Фисановича. Эта улица тоже в ремонте масштабном, новые тротуары, новая дорога будет. Дорога будет немножко усилена, поскольку там есть выезд пожарных машин. Соответственно будет трудней. Делаем все для комфортности, для пешеходов, для машин».