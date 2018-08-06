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06.08.2018  16:30   

С сегодняшнего дня в Донском переулке – новый асфальт

В переулке на Старой Салтовке активно работает автоукладчик – полным ходом идет текущий ремонт дорожного покрытия.


// Городской Дозор

Раньше дорога в Донском переулке вся была в неровностях и ямах, что приносило неудобства как водителям, так и прохожим.

В течение месяца каждый день с самого утра здесь работала спецтехника, чтобы подготовить участок к укладке асфальтобетона. И сейчас работы на завершающем этапе.

Владислав Заболотный, мастер КП «Дорремстрой» дорожно-эксплуатационного филиала №3:
«Суть работы была в чем: полностью заменяется бетонный борт, перестилается асфальтобетонное покрытие. Была проведена замена бордюров, местами, где нужно было, проведена подсыпка, уложен местами выравнивающий слой, где это необходимо».
 
В переулке работают пять единиц техники, в том числе асфальтоукладчик и два многотонных катка, чтобы добиться ровного и качественного покрытия. Для этого здесь понадобилось около 100 тонн асфальтобетона.

Полностью работы планируют завершить уже сегодня. И в планах дорожников – уже следующий объект.
 
Владислав Заболотный, мастер КП «Дорремстрой» дорожно-эксплуатационной филиала №3:
«Следующая по плану – улица Фисановича. Эта улица тоже в ремонте масштабном, новые тротуары, новая дорога будет. Дорога будет немножко усилена, поскольку там есть выезд пожарных машин. Соответственно будет трудней. Делаем все для комфортности, для пешеходов, для машин».

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Тэги:  ремонт дорог, движение, харьков
 
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