Плацкартные вагоны могут упразднить

06.08.2018 17:18

Харьковчане и другие жители Украины будут ездить в скорых дневных поездах

Об этом заявил в «Сніданку з «1+1» Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Как отметил глава ведомства: «Всегда, когда я путешествую Украиной, пользуюсь плацкартом. Это трудно для меня с моим ростом, не влезаю.

Для людей это проблема, потому что они натыкаются на мои ноги.

Тем не менее мы действительно хотим, чтобы явление как плацкарт в Украине исчезло.

Это можно сделать, переходя на формат так называемых дневных поездов, когда есть высокая скорость и небольшие интервалы для перемещений», — заявил министр.