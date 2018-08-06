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06.08.2018  17:18   

Плацкартные вагоны могут упразднить

Харьковчане и другие жители Украины будут ездить в скорых дневных поездах


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Об этом заявил в «Сніданку з «1+1» Министр инфраструктуры Украины  Владимир Омелян.

Как отметил глава ведомства: «Всегда, когда я путешествую Украиной, пользуюсь плацкартом. Это трудно для меня с моим ростом, не влезаю.

Для людей это проблема, потому что они натыкаются на мои ноги.

Тем не менее мы действительно хотим, чтобы явление как плацкарт в Украине исчезло.

Это можно сделать, переходя на формат так называемых дневных поездов, когда есть высокая скорость и небольшие интервалы для перемещений», — заявил министр.

 

Тэги:  плацкарт, упразднение, харьков, жд
 
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