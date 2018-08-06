Плацкартные вагоны могут упразднить

Харьковчане и другие жители Украины будут ездить в скорых дневных поездах
Об этом заявил в «Сніданку з «1+1» Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Как отметил глава ведомства: «Всегда, когда я путешествую Украиной, пользуюсь плацкартом. Это трудно для меня с моим ростом, не влезаю.
Для людей это проблема, потому что они натыкаются на мои ноги.
Тем не менее мы действительно хотим, чтобы явление как плацкарт в Украине исчезло.
Это можно сделать, переходя на формат так называемых дневных поездов, когда есть высокая скорость и небольшие интервалы для перемещений», — заявил министр.
День обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем небо могут ненадолго занять облака. Существенных осадков синоптики не обещают.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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