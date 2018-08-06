06.08.2018 19:27

Ремонт трамвайных путей на Одесской: изменятся маршруты №5 и №8

Движение трамваев по пр. Героев Сталинграда и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «ул. Одесская» до ул. Мухачева, будет запрещено с 9:00 до 16:00 7 и 8 августа.



// gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.



На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:



№5: ул. Мухачева – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная (Конный рынок) – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – парк Машиностроителей – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная (Конный рынок) – ул. Плехановская – ул. Морозова – ул. Мухачева;



№8: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – разворотный круг «ул. Мухачева» – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная (Конный рынок) – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р.