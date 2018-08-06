Главная Новости Дороги и транспорт Ремонт трамвайных путей на Одесской: изменятся маршруты №5 и №8
06.08.2018  19:27   

Ремонт трамвайных путей на Одесской: изменятся маршруты №5 и №8

Движение трамваев по пр. Героев Сталинграда и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «ул. Одесская» до ул. Мухачева, будет запрещено с 9:00 до 16:00 7 и 8 августа.


// gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:

№5: ул. Мухачева – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная (Конный рынок) – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – парк Машиностроителей – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная (Конный рынок) – ул. Плехановская – ул. Морозова – ул. Мухачева;

№8: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – разворотный круг «ул. Мухачева» – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная (Конный рынок) – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамваи, движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.08 Дороги и транспорт На Основе сносят дерево – троллейбусы пойдут в объезд 19.07 Дороги и транспорт Трамвай №5 временно изменит маршрут движения 18.07 Дороги и транспорт Трамваям №6 и №8 на два дня сократят маршрут
 
 

Видео

На День города в сквере Стрелка пройдет праздничный концерт
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 