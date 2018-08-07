Реконструкция Клочковской: проезжую часть расширили в некоторых местах

Начатая два месяца назад комплексная реконструкция проезжей части по улице Клочковской продолжается.
Реконструкция охватит более 1,3 км дороги - от Бурсацкого спуска до спуска Клочковского, сообщил заместитель директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Игорь Киевский.
«Это очень сложный, проблемный участок дороги, поэтому в отдельных местах пришлось расширять проезжую часть. Также на данном участке были заменены водопроводные сети, произведена перекладка газопровода, а также построена новая ливневая канализация. Кроме того, было выполнено водопонижение грунтовых вод и уложен слой бетона», - отметил Игорь Киевский.
На сегодняшний день на ул. Клочковской дорожники занимаются обустройством выравнивающего слоя проезжей части и тротуаров, после чего дорогу заасфальтируют. Также коммунальщики продолжают менять водопроводные сети, но уже не на проезжей части.
Ежедневно в реконструкции ул. Клочковской задействуется около 30 единиц спецтехники и несколько десятков рабочих. По словам Игоря Киевского, ремонтные работы на этом участке планируют завершить ко Дню города, 23 августа.
Напомним, масштабная реконструкция дороги также продолжается на пересечении ул. Шевченко с ул. Матюшенко. Там выполняется комплекс ремонтных работ, включающий реконструкцию трамвайного переезда и замену рельсового пути, реконструкцию светофоров, контактной сети и уличного освещения. Кроме того, на ул. Матюшенко планируется расширить проезжую часть и тем самым разгрузить от транспорта спуск Веснина. Также в комплекс работ входит обустройство на этом участке ливневой канализации.
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