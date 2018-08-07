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07.08.2018  18:50   

Реконструкция Московского проспекта: закроют участок от «Дворца спорта» до «Армейской»

8 и 9 августа с 09.00 до 21.00 запрещается движение транспорта по Московскому проспекту, на участке от проспекта Петра Григоренко до улицы Харьковских Дивизий при движении в сторону до бульвара Богдана Хмельницкого.


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Объезд закрытого участка организауется по схеме: пр. Московский – пр. Петра Григоренко – ул. Танкопия – ул. Ощепкова – пр. Московский.

Также 8 и 9 августа с 09.00 до 21.00 запрещается движение транспорта через перекресток пр. Московский – ул. Харьковских Дивизий, и организуется при этом объезд закрытого участка следующим образом: пр. Московский – пр. Петра Григоренко – ул. Танкопия – ул. Харьковских Дивизий – второстепенная дорога пр. Московского – пр. Московский.

На этот период меняется маршрут движения автобусов:
№18е: меняет конечную остановку и будет осуществлять разворот автобусов на разворотных кругу троллейбусов маршрута №1 по пр. Петра Григоренко;
№102: ул. Олимпийская – пр. Петра Григоренко – ул. Танкопия – ул. Ощепкова – пр. Московский и дальше по маршруту.
№№227е, 267: пр. Московский – пр. Петра Григоренко – ул. Танкопия – ул. Харьковских Дивизий и дальше по маршруту.

Кроме того, изменят маршрут троллейбусы:
№13: ЖК «Парк «Зустріч» – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ул. Броненосца «Потемкин» – ЖК «ст. м. «Защитников Украины».

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  ремонт дорог, движение, харьков
 
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