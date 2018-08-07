07.08.2018 19:00

Водителей маршруток штрафовали за нарушение правил остановки

Работники отдела контроля за выполнением договорных обязательств Департамента инфрастуктуры вместе с Укртрансбезопасностью и патрульной полицией проводят совместные рейды во всех районах Харькова – проверяют общественный траспорт, его техническое состояние и проводят беседы с водителями.



// Городской Дозор

Ведь соблюдение правил дорожного движения - залог комфорта и, самое главное, безопасности всех ее участников. Особенно это важно во время пассажироперевозок.

Евгений Соболев, инспектор отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Харьковской области:

«По всей территории Харьковской области и города Харькова проводится операция «Перевозчик». Целью указанной операции является снижение аварийности на пассажирском транспорте на автомобильных дорогах Украины. Весь личный состав патрульной полиции в Харьковской области нацелен на контроль перевозчиков. А именно на соблюдение ими требований правил дорожного движения Украины и соблюдение правил предоставления услуг по пассажироперевозки».



И таких водителей-нарушителей, сообщает инспектор патрульной полиции достаточно, особенно в час пик. Они обычно пренебрегают правилами дорожного движения на всех многолюдных остановках общественного транспорта. Неправильная парковка, заезд на пешеходный переход, остановка во втором ряду. Не убедившись в безопасности, водители спешат дальше ехать по маршруту.



Вот и на остановке на улице Одесской водитель автобуса №147 высаживает пассажиров почти на середине проезжей части, не доезжая до бордюра несколько метров, и своим действиям он находит оправдание.



Алексей, водитель маршрутного автобуса №147:

«Дело в том, что на такой остановке как Одесская, там не всегда можно подъехать к бордюру. Там часто-густо люди, люди выходят и заходят, то есть стоят на проезжей части, и ты особо не подъедешь. Ты же не будешь подъезжать их давить. Движение очень сильно оживленное. Иной раз троллейбусы не дают, потому что он становится гармонью и просто не дает подъехать на остановку. Да, она длинная, большая. Но если дальше от пешеходного отъезжаешь, люди пожилого возраста жалуются, что далеко идти и переходить дорогу и еще что-то. Снова виноватым оказываешься».



Но нарушителя все же останавливают. Сотрудники патрульной полиции просят проехать на конечную остановку для составления постановления. Уже там проверяют техническое состояние автобуса, наличие огнетушителя и аптечки. Все это в автобусе есть. Но нарушение было? Было.



Евгений Соболев, инспектор отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Харьковской области:

«Во время очередной отработки операции «Перевозчик» был остановлен водитель маршрутного транспортного средства №147, не выполнил требования части 4 пункта 147 раздела 6 постановления Кабинета Министров Украины №176 от 18.02.97 года, а именно совершил высадку пассажиров на расстоянии более чем 0,5 метра от края проезжей части, за что предусмотрена ответственность согласно части второй статьи 121 прим.2 и штраф в размере 255 гривен».



А вот и водитель не менее важного сообщения, пролегающей почти через весь город. Маршрут №218. Также останавливается посреди дороги и, не убедившись в безопасности, высаживает пассажиров. Говорит, так припарковался за нехватки времени.



Владимир Витальевич, водитель маршрутного транспорта №218:

«Припарковаться – это значит остановиться на длительное время, а у меня время, у меня вот график, расписанный до минуты, и я на Гагарина подъезжаю, открыл двери, высадил тех, кто выходит, взял тех, кто заходит, и тут же закрыл. А у нас машины все ходят по графику, я не могу просто так вот стать и постоять полчаса, пока все уйдут и сам подъехать. Я не могу так, у меня график движения».



Работники патрульной полиции уже на конечной остановке также выписали постановление на нарушителя. А при проверке автобуса еще и оказалось, что техническое состояние транспорта не соответствует требованиям правил дорожного движения Украины. Колеса уже сносились, а пол уже давно подлежит ремонту. За такое нарушение также предусмотрен штраф - 680 гривен, а также выписывается предписание о запрете движения маршрутки до устранения выявленных недостатков и приведения транспорта в надлежащее состояние.