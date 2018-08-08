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08.08.2018  14:01   

Строительство терминала на «Индустриальной»: водителям снова перекроют дорогу

С 9:00 до 21:00 9 и 10 августа будет запрещено движение транспорта по Московскому проспекту, на участке от улицы 12 Апреля до улицы Роганской.


// Городской Дозор

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам – Мира и Лосевской.

Также с 9:00 до 21:00 9 и 10 августа будет запрещено движение транспорта через перекресток пр. Московского с ул. 12 Апреля, объезд закрытого участка будет осуществляться по ул. Лосевской.

Кроме того, в указанный период ограничивается движение троллейбусов по Московскому проспекту на участке от ул. 12 Апреля до ул. Роганской.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
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