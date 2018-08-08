08.08.2018 17:01

Харьковской дирекции строительства метрополитена исполнилось 50 лет

Те, кто работает ради развития Харькова и его транспортной инфраструктуры, отмечают юбилей. Харьковской дирекции строительства метрополитена исполнилось 50 лет со дня основания.



// Городской Дозор

За это время ее сотрудники возвели в Первой столице тридцать станций метро и имеют силы и желание делать это и в дальнейшем.



«Строительство харьковского метрополитена начато было в 1968 году и в этом году на днях исполнилась юбилейная дата – 50 лет с момента начала строительства харьковского метрополитена. Поэтому я от себя лично, и от нашей команды метростроителей, которые непосредственно занимаются строительством сейчас, хочу поздравить всех метростроителей и особенно ветеранов с этой замечательной датой, пожелать им крепкого здоровья и поблагодарить их за ту школу, которые они оказали мне и нашим молодым метростроителям, передали свой опыт», – рассказала директор КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена» Наталья Линник.



Более активно строительство метро в Харькове продолжалось в советские времена, – отметила Наталья Линник. Однако сейчас, с весомой поддержкой на уровне города и государства, подчеркнула Линник, можно с уверенностью утверждать, что развитию метро в Харькове быть.



Доказательство тому – открытие в 2010 году станции «Алексеевская» и в 2016-м станции «Победа».



Сейчас же в мэрии договорились с европейскими банками, и на очереди строительство новых станций – «Державинской» и «Одесской».