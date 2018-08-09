09.08.2018 15:01

На два дня запретят движение по улице Беркоса

10 и 11 августа будут проводиться работы по асфальтированию проезжей части улицы Беркоса – на участке от улицы Владивостокской до улицы Таганской.



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Так, 10 августа с 9:00 до 20:00 запрещается движение транспорта по улице Беркоса, на участке от улицы Владивостокской к дому №17 по улице Беркоса при движении в сторону до улицы Таганской.

А 11 августа с 9:00 до 20:00 для транспорта закроют участок улицы Беркоса от дома №17 до улицы Таганской при движении в сторону до улицы Магнитогорской.

Проезд спецтранспорта оперативных служб к жилым домам, расположенных в указанной зоне, будет обеспечен беспрепятственно.

Кроме того, 10 и 11 агуста изменится конечная остановка маршруток №12 и №40е: 10 августа автобусы будут разворачиваться в районе дома 34 по улице Беркоса, а 11 августа – в районе дома 17 по ул. Беркоса.