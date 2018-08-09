На два дня запретят движение по улице Беркоса

10 и 11 августа будут проводиться работы по асфальтированию проезжей части улицы Беркоса – на участке от улицы Владивостокской до улицы Таганской.
Так, 10 августа с 9:00 до 20:00 запрещается движение транспорта по улице Беркоса, на участке от улицы Владивостокской к дому №17 по улице Беркоса при движении в сторону до улицы Таганской.
А 11 августа с 9:00 до 20:00 для транспорта закроют участок улицы Беркоса от дома №17 до улицы Таганской при движении в сторону до улицы Магнитогорской.
Проезд спецтранспорта оперативных служб к жилым домам, расположенных в указанной зоне, будет обеспечен беспрепятственно.
Кроме того, 10 и 11 агуста изменится конечная остановка маршруток №12 и №40е: 10 августа автобусы будут разворачиваться в районе дома 34 по улице Беркоса, а 11 августа – в районе дома 17 по ул. Беркоса.
День обещает быть насыщенным открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Этот день будет самым «холодным» на неделе – до 26 градусов тепла днем. Ясно, без осадков.
Праздник придуман, чтобы отдать должное всем оригинальным культурам мира.
влажн.:
давл.:
ветер: