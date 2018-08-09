Главная Новости Дороги и транспорт На два дня запретят движение по улице Беркоса
09.08.2018  15:01   

На два дня запретят движение по улице Беркоса

10 и 11 августа будут проводиться работы по асфальтированию проезжей части улицы Беркоса – на участке от улицы Владивостокской до улицы Таганской.


// Facebook

Так, 10 августа с 9:00 до 20:00 запрещается движение транспорта по улице Беркоса, на участке от улицы Владивостокской к дому №17 по улице Беркоса при движении в сторону до улицы Таганской.

А 11 августа с 9:00 до 20:00 для транспорта закроют участок улицы Беркоса от дома №17 до улицы Таганской при движении в сторону до улицы Магнитогорской.

Проезд спецтранспорта оперативных служб к жилым домам, расположенных в указанной зоне, будет обеспечен беспрепятственно.

Кроме того, 10 и 11 агуста изменится конечная остановка маршруток №12 и 40е: 10 августа автобусы будут разворачиваться в районе дома 34 по улице Беркоса, а 11 августа – в районе дома 17 по ул. Беркоса.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.08 Дороги и транспорт Строительство терминала на «Индустриальной»: водителям снова перекроют дорогу 07.08 Дороги и транспорт Реконструкция Московского проспекта: закроют участок от «Дворца спорта» до «Армейской» 07.08 Дороги и транспорт Реконструкция Клочковской: проезжую часть расширили в некоторых местах
 
 

Видео

Согласно графика и плана. На Алексеевке продолжается строительство перегонных тоннелей к электродепо
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 