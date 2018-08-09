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09.08.2018  18:30   

На улице Морозова на месяц ограничат движение транспорта

Движение транспорта по ул. Морозова, на участке от ул. Плехановской до ул. Ковтуна при движении по направлению к пр. Героев Сталинграда, будет ограничено с 7:00 10 августа до 23:00 15 августа.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом проезжей части и тротуаров по ул. Морозова.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по полосе встречного направления.

Также с 7:00 16 августа до 23:00 21 августа будет ограничено движение транспорта по ул. Морозова, на участке от ул. Ковтуна до ул. Зерновой при движении по направлению к пр. Героев Сталинграда.

С 7:00 22 августа до 23:00 31 августа движение транспорта ограничат по ул. Морозова, на участке от ул. Зерновой до пр. Героев Сталинграда по направлению к пер. Забайкальскому.

С 7:00 1 сентября до 23:00 5 сентября движение транспорта будет ограничено по ул. Морозова, на участке от пр. Героев Сталинграда до ул. Зерновой при движении по направлению к ул. Ковтуна.

С 7:00 6 сентября до 23:00 11 сентября будет ограничено движение по ул. Морозова, на участке отул. Зерновой до ул. Ковтуна при движении по направлению к ул. Плехановской. 

С 7:00 12 сентября до 23:00 17 сентября движение ограничат по ул. Морозова, на участке от ул. Ковтуна до ул. Плехановской при движении по направлению к пр. Московскому.

На это время объезд закрытого участка будет осуществляться по полосе встречного направления.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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