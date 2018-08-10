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10.08.2018  19:18   

По улице Олеся Гончара месяц нельзя будет ездить

Запрет вступает в силу с утра понедельника


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Движение транспорта по ул. Олеся Гончара, на участке от ул. Сумской до ул. Мироносицкой, будет запрещено с 8:00 13 августа до 16:00 13 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами по замене участка трубопровода.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Маяковского и Веснина.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, харьков, улица, гончара, месяц
 
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