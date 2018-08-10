По улице Олеся Гончара месяц нельзя будет ездить

Запрет вступает в силу с утра понедельника
Движение транспорта по ул. Олеся Гончара, на участке от ул. Сумской до ул. Мироносицкой, будет запрещено с 8:00 13 августа до 16:00 13 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами по замене участка трубопровода.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Маяковского и Веснина.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
влажн.:
давл.:
ветер: