10.08.2018 19:18

По улице Олеся Гончара месяц нельзя будет ездить

Запрет вступает в силу с утра понедельника



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Движение транспорта по ул. Олеся Гончара, на участке от ул. Сумской до ул. Мироносицкой, будет запрещено с 8:00 13 августа до 16:00 13 сентября.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами по замене участка трубопровода.



Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Маяковского и Веснина.