Внимание! В понедельник у автобусов №18э и 102э изменятся маршруты

Движение транспорта через перекрестки пр. Московский - Полиграфкомбинат и пр. Московский - пр. Петра Григоренко будет запрещено.
В понедельник, 13 августа с 8:00 до 21:00 движение транспорта через перекрестки пр. Московский - Полиграфкомбинат и пр. Московский - пр. Петра Григоренко будет запрещено.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться через прилегающие перекрестки:
- пр. Московский - ул. Энергетическая;
- пр. Московский - ул. Василия Мельникова.
Также с 8:00 до 21:00 13 августа автобусы № 18э и 102э будут курсировать по измененному маршруту:
№18э: изменит конечную остановку и будет разворачиваться на кругу троллейбуса №1 по пр. Петра Григоренко;
№102э: ул. Олимпийская - пр. Петра Григоренко - ул. Танкопия - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский и далее по маршруту.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
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