10.08.2018 19:57

Внимание! В понедельник у автобусов №18э и 102э изменятся маршруты

Движение транспорта через перекрестки пр. Московский - Полиграфкомбинат и пр. Московский - пр. Петра Григоренко будет запрещено.



gortransport.kharkov.ua

В понедельник, 13 августа с 8:00 до 21:00 движение транспорта через перекрестки пр. Московский - Полиграфкомбинат и пр. Московский - пр. Петра Григоренко будет запрещено.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.



На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться через прилегающие перекрестки:

- пр. Московский - ул. Энергетическая;

- пр. Московский - ул. Василия Мельникова.



Также с 8:00 до 21:00 13 августа автобусы № 18э и 102э будут курсировать по измененному маршруту:

№18э: изменит конечную остановку и будет разворачиваться на кругу троллейбуса №1 по пр. Петра Григоренко;

№102э: ул. Олимпийская - пр. Петра Григоренко - ул. Танкопия - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский и далее по маршруту.