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12.08.2018  16:31   

Харьков: остановлено движение по Салтовской линии метро

Движение было остановлено по техническим причинам на неопределённое время.


kharkovforums.c

Как сообщает МГ Объектив, на станции Исторический музей пассажиров попросили выйти из вагонов и передвигаться наземным транспортом.

Это подтверждает и группа в Фейсбук Харьковского метрополитена.  Это произошло в 15:42. 

Было приостановлено движение поездов на пяти станциях Салтовской линии. 

По данным подземки, поезда не ходят на участке от конечной станции "Исторический музей" до "Академика Барабашова".

Сбой в движении в коммунальном предприятии пояснили "техническими причинам".

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области пока никак не комментируют инцидент.

Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  метрополитен, харьков, остановлено движение
 
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