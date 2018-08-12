Харьков: остановлено движение по Салтовской линии метро

Движение было остановлено по техническим причинам на неопределённое время.
Как сообщает МГ Объектив, на станции Исторический музей пассажиров попросили выйти из вагонов и передвигаться наземным транспортом.
Это подтверждает и группа в Фейсбук Харьковского метрополитена. Это произошло в 15:42.
Было приостановлено движение поездов на пяти станциях Салтовской линии.
По данным подземки, поезда не ходят на участке от конечной станции "Исторический музей" до "Академика Барабашова".
Сбой в движении в коммунальном предприятии пояснили "техническими причинам".
В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области пока никак не комментируют инцидент.
Очень благоприятный день для того, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных!
Жаркие дни и прохладные ночь – погода намекает, что дело близится к осени.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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