12.08.2018 16:31

Харьков: остановлено движение по Салтовской линии метро

Движение было остановлено по техническим причинам на неопределённое время.



kharkovforums.c

Как сообщает МГ Объектив, на станции Исторический музей пассажиров попросили выйти из вагонов и передвигаться наземным транспортом.

Это подтверждает и группа в Фейсбук Харьковского метрополитена. Это произошло в 15:42.

Было приостановлено движение поездов на пяти станциях Салтовской линии.

По данным подземки, поезда не ходят на участке от конечной станции "Исторический музей" до "Академика Барабашова".

Сбой в движении в коммунальном предприятии пояснили "техническими причинам".

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области пока никак не комментируют инцидент.