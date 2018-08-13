13.08.2018 10:17

В воскресенье в метро почти час стояли поезда

В пресс-службе метрополитена сообщили о технических проблемах.



// Facebook

Движение поездов было остановлено на Салтовской линии метрополитена.



«Движение поездов на участке от станции «Исторический музей» до «Академика Барабашова» с 15:42 приостановлено по техническим причинам. В 16:38 - движение восстановлено», – говорится на официальной странице Харьковского метрополитена в Facebook.