В воскресенье в метро почти час стояли поезда

В пресс-службе метрополитена сообщили о технических проблемах.
Движение поездов было остановлено на Салтовской линии метрополитена.
«Движение поездов на участке от станции «Исторический музей» до «Академика Барабашова» с 15:42 приостановлено по техническим причинам. В 16:38 - движение восстановлено», – говорится на официальной странице Харьковского метрополитена в Facebook.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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