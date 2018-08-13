Главная Новости Дороги и транспорт На улице Рождественской запрещено движение транспорта
13.08.2018  11:21   

На улице Рождественской запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Рождественской, на участке от ул. Пискуновской до ул. Коцарской, запрещено с 8:00 до 17:00 13 августа.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

На этот период объезд закрытого участка осуществляется по ул. Дмитровский.

Также с 8:00 до 17:00 13 августа изменил маршрут автобус №278э, который осуществляет объезд закрытого участка ул. Рождественской следующим образом (при движении в сторону Южного вокзала): пер. Пискуновский – ул. Чеботарская (терминал) – ул. Ярославская – ул. Коцарская и далее по маршруту.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.08 Дороги и транспорт На улице Морозова на месяц ограничат движение транспорта 09.08 Дороги и транспорт На два дня запретят движение по улице Беркоса 08.08 Дороги и транспорт Строительство терминала на «Индустриальной»: водителям снова перекроют дорогу
 
 

Видео

Полтавська битва в справі Геннадія Кернеса
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 