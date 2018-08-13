На улице Рождественской запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Рождественской, на участке от ул. Пискуновской до ул. Коцарской, запрещено с 8:00 до 17:00 13 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
На этот период объезд закрытого участка осуществляется по ул. Дмитровский.
Также с 8:00 до 17:00 13 августа изменил маршрут автобус №278э, который осуществляет объезд закрытого участка ул. Рождественской следующим образом (при движении в сторону Южного вокзала): пер. Пискуновский – ул. Чеботарская (терминал) – ул. Ярославская – ул. Коцарская и далее по маршруту.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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