13.08.2018 11:21

На улице Рождественской запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Рождественской, на участке от ул. Пискуновской до ул. Коцарской, запрещено с 8:00 до 17:00 13 августа.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.



На этот период объезд закрытого участка осуществляется по ул. Дмитровский.



Также с 8:00 до 17:00 13 августа изменил маршрут автобус №278э, который осуществляет объезд закрытого участка ул. Рождественской следующим образом (при движении в сторону Южного вокзала): пер. Пискуновский – ул. Чеботарская (терминал) – ул. Ярославская – ул. Коцарская и далее по маршруту.