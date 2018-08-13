13.08.2018 16:32

От Благовещенского собора до Центрального рынка делают новую дорогу

На улице Рождественской, что в Холодногорском районе, рабочий процесс идет с самого утра. Дорожная артерия перекрыта для движения маршруток и другого легкового и грузового транспорта. Дорожники укладывают ровным слоем новый асфальтобетон.



// Городской Дозор

Последний раз так основательно за эту довольно востребованную городскую артерию дорожники брались довольно давно, лет 10 назад, свидетельствуют коммунальщики. И как результат – покрытие со временем стало сыпаться и крошиться.



«Было много трещин, просадок, выбоин. Ремонт проводился только текущий, ямочный или инжекторным методом. В этом году приняли решение отремонтировать участок от улицы Коцарской до улицы Пискуновской. Было отфрезеровано покрытие, подготовили его. Подняли колодцы до проектной отметки. в данный момент производится асфальтирование покрытия», – рассказал мастер КП «Дорремстрой» Сергей Головня.



Завершить восстановление дорожной артерии в кратчайшие сроки – первоочередная задача. Если ничего не помешает, то уже завтра автовладельцы смогут оценить качество выполненных работ, проехавшись по улице Рождественской.



«В ближайших планах отфрезерована улица Полтавский шлях на участке от улицы Петра Болбочана до улицы Холодногорской. И ещё есть один объект. Капитальный ремонт улицы Москалёвской. В данный момент там идёт установка бортового камня и подготовка к укладке второго слоя покрытия. В случае необходимости перекрытия участков ремонта, мы будем сообщать объездные пути и указывать направления движения. Будем это делать заранее», – рассказал Сергей Головня.