14.08.2018 14:20

Законопроект относительно повышения ответственности за нарушение ПДД должен быть принят на ближайшем заседании Верховной Рады

Кабинет Министров направил в Парламент законодательные инициативы МВД относительно повышения ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом сегодня, 14 августа, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровий во время видеоселекторного совещания руководства МВД.



Законопроект относительно повышения ответственности за нарушение ПДД должен быть принят на ближайшем заседании Верховной Рады



"Вопрос дорожной безопасности ‑ важный вопрос. Мы видим резонансные ДТП, в которых, к сожалению, погибают и деть. Надо акцентировать наше внимание на работу групп полиции из Укртрансбезпекою относительно выявления недобросовестных пассажирских перевозчиков. Я хотел бы, чтобы мы не только констатировали цифры, а было принципиальное реагирование на все эти события со стороны ГСУ, в том числе со стороны привлечения виновных к криминальной ответственности", ‑ отметил Сергей Яровий.

Он заметил, что теперь высокий уровень ДТП связан с отдыхающими, которые направляются к южным и западным регионам Украины.

"Я отмечаю, что высокий уровень ДТП связан с отдыхающими, которые направляются к южным и западным регионам Украины. Мы должны быть готовы, что они будут возвращаться назад. Усиление мер безопасности дорожного движения ‑ это не временная акция, а постоянная работа. Теперь патрульные группы расширенные военнослужащими Нацгвардии. Увеличенная плотность патрульных постов на трассах государственного и международного значения.

Все это будет длиться до окончания туристического сезона", ‑ прибавил первый заместитель министра. Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров сказал, что для противодействия высокому уровню ДТП необходимым остается внедрение автоматической фото/видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах.

С 23 июля 2018 года и до особого распоряжения началось широкомасштабное проведение на территории украині комплекса мероприятий под условным названием "Перевозчик". Они направлены на профилактику аварийности и снижения тяжести ее последствий на пассажирском транспорте. "С начала операции "Перевозчик" осмотрено свыше 66 тысяч транспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров. За это время выявлено 1,5 тысяч неисправных транспортных средств, 255 ‑ переоборудующих с нарушением правил, норм и стандартов. По этим фактами выявленных нарушений относительно должностных лиц перевозчиков составлено 149 административных материалов. Выявлено почти 26 тысяч правонарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, 56 из которых управление в состоянии алкогольно-наркотического опьянения, 470 ‑ управления автобусами, которые не прошли обязательный контроль", ‑ сказал Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.