Строительство дороги, которая соединит Рымарскую с Клочковской, идет по графику (ФОТО)

Дорожники готовятся к укладке монолитной плиты.
Выездное совещание с директорами профильных департаментов и подрядных организаций 14 августа провел на месте работ первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
Он отметил, что многое уже сделано: часть дороги внизу, возле ул. Клочковской, засыпали щебнем, чуть выше сооружаются подпорные стенки, строители укрепляют склоны и готовятся к укладке монолитной плиты.
«Здесь очень зыбкие грунты, грунт был насыпной, поэтому проектировщики приняли решение поставить монолитную плиту. Подобные случаи уже были, когда из-за высокого уровня грунтовых вод нужно было отливать ровную плиту на площади Павловской. А здесь грунт лежит еще и под определенным углом, поэтому процесс довольно трудоемкий», - рассказал Игорь Терехов.
Кроме того, он сообщил, что для удобства заезда на новую дорогу будет выровнена старая - на повороте с ул. Рымарской в сторону сада Шевченко. Также будет отремонтирован фасад здания, стоящего рядом.
«Я благодарен нашим строителям, работа здесь фактически ведется в круглосуточном режиме, и то, что на сегодняшний день уже сделано, – впечатляет», - сказал Игорь Терехов и отметил, что в планах на будущее - выполнить ландшафтные работы на склонах за оперным театром.
Напомним, что также за ХНАТОБом идет строительство первого многоэтажного паркинга.
Звезды обещают нестандартное мышление. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Ночью и утром слабый туман. Днем и вечером небо будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков.
Сегодня у православных – первый Спас.
влажн.:
давл.:
ветер: