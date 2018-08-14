14.08.2018 15:33

Строительство дороги, которая соединит Рымарскую с Клочковской, идет по графику (ФОТО)

Дорожники готовятся к укладке монолитной плиты.



// city.kharkov.ua

Выездное совещание с директорами профильных департаментов и подрядных организаций 14 августа провел на месте работ первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Он отметил, что многое уже сделано: часть дороги внизу, возле ул. Клочковской, засыпали щебнем, чуть выше сооружаются подпорные стенки, строители укрепляют склоны и готовятся к укладке монолитной плиты.

«Здесь очень зыбкие грунты, грунт был насыпной, поэтому проектировщики приняли решение поставить монолитную плиту. Подобные случаи уже были, когда из-за высокого уровня грунтовых вод нужно было отливать ровную плиту на площади Павловской. А здесь грунт лежит еще и под определенным углом, поэтому процесс довольно трудоемкий», - рассказал Игорь Терехов.

Кроме того, он сообщил, что для удобства заезда на новую дорогу будет выровнена старая - на повороте с ул. Рымарской в сторону сада Шевченко. Также будет отремонтирован фасад здания, стоящего рядом.

«Я благодарен нашим строителям, работа здесь фактически ведется в круглосуточном режиме, и то, что на сегодняшний день уже сделано, – впечатляет», - сказал Игорь Терехов и отметил, что в планах на будущее - выполнить ландшафтные работы на склонах за оперным театром.

Напомним, что также за ХНАТОБом идет строительство первого многоэтажного паркинга.