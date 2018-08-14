Реконструкция Московского проспекта: какой участок закроют для машин

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Василия Мельникова до пр. Льва Ландау при движении в сторону ул. Энергетической, будет запрещено с 9:00 до 21:00 15 и 16 августа.
Двустороннее движение в эти дни будет организовано по полосе встречного направления.
Кроме того, будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Льва Ландау до ул. Харьковских Дивизий. В связи с этим, троллейбус №13 будет курсировать таким образом:
(с 9:00 до 21:00 15 августа): парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – ст. м. «Армейская» – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – парк «Зустріч»;
(с 9:00 до 21:00 16 августа): парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – ст. м. «Армейская» – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ул. Броненосца «Потемкин» – ст. м. «Защитников Украины»;
(в обратном направлении): ст. м. «Защитников Украины» – ул. Броненосца «Потемкин» -пр. Московский – пр. Льва Ландау – пр. Героев Сталинграда – парк «Зустріч».
Звезды обещают нестандартное мышление. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Ночью и утром слабый туман. Днем и вечером небо будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков.
Сегодня у православных – первый Спас.
влажн.:
давл.:
ветер: