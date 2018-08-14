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14.08.2018  16:30   

Реконструкция Московского проспекта: какой участок закроют для машин

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Василия Мельникова до пр. Льва Ландау при движении в сторону ул. Энергетической, будет запрещено с 9:00 до 21:00 15 и 16 августа.


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Двустороннее движение в эти дни будет организовано по полосе встречного направления.

Кроме того, будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Льва Ландау до ул. Харьковских Дивизий. В связи с этим, троллейбус №13 будет курсировать таким образом:

(с 9:00 до 21:00 15 августа): парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – ст. м. «Армейская» – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – парк «Зустріч»;

(с 9:00 до 21:00 16 августа): парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – ст. м. «Армейская» – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ул. Броненосца «Потемкин» – ст. м. «Защитников Украины»;

(в обратном направлении): ст. м. «Защитников Украины» – ул. Броненосца «Потемкин» -пр. Московский – пр. Льва Ландау – пр. Героев Сталинграда – парк «Зустріч».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт дорог, движение, харьков
 
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