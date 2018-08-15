15.08.2018 11:37

Возле парка Горького закроют улицу на неделю

Движение транспорта по улице Олеся Гончара, на участках от улицы Мироносицкой до улицы Чернышевской и от улицы Чернышевской до улицы Алчевских, запрещено до 16:00 22 августа.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене участка теплосетей.

На этот период движение транспорта осуществляется по прилегающим улицам – Маяковского и Веснина.