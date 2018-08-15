Возле парка Горького закроют улицу на неделю

Движение транспорта по улице Олеся Гончара, на участках от улицы Мироносицкой до улицы Чернышевской и от улицы Чернышевской до улицы Алчевских, запрещено до 16:00 22 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене участка теплосетей.
На этот период движение транспорта осуществляется по прилегающим улицам – Маяковского и Веснина.
Хороший день, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Середина недели будет жаркой – днем столбик термометра снова перевалит за отметку в 30 градусов. Осадков не ожидается.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Укране – в 2008 году.
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давл.:
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