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15.08.2018  11:37   

Возле парка Горького закроют улицу на неделю

Движение транспорта по улице Олеся Гончара, на участках от улицы Мироносицкой до улицы Чернышевской и от улицы Чернышевской до улицы Алчевских, запрещено до 16:00 22 августа.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене участка теплосетей.

На этот период движение транспорта осуществляется по прилегающим улицам – Маяковского и Веснина.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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