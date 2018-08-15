15.08.2018 17:40

Обрушение моста в Генуе станет наукой реконструкторам Балашовского и других мостов в Харькове

Если в итальянской Генуе мост обрушился во время реконструкции, то будущие ремонтники Балашовского моста и ремонтники моста по проспекту Льва Ландау в Харькове должны учесть, что в трагедии признали виновным людской фактор



Балашовский мост

В 2018 году объявлен тендер на проведение замены трамвайных путей, ограждения и пешеходных тротуаров на Балашовском мосту по ул. Плехановской.

"Сам путепровод принадлежит госкомпании "Украинская железная дорога". Но реконструкция той части моста, которой пользуются харьковчане, уже запланирована", - говорится в сообщении.

Также начаты и проводятся работы по капитальному ремонту эстакады через железнодорожные пути Харьков — Чугуев; Купеческого моста; эстакады №2 по ул. Коммунальной; эстакады №3 по пр. Льва Ландау; путепровода через пр. Московский; путепровода через железнодорожные пути Харьков — Купянск; моста через р. Немышля; путепровода над ул. Воровского; Льговского путепровода.

Надзором за строительством занимается Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета. Специалисты департамента учтут ошибки итальянскиъ коллег и харьковчан будут ожидать на столение отремонтированные мосты