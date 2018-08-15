Главная Новости Дороги и транспорт Обрушение моста в Генуе станет наукой реконструкторам Балашовского и других мостов в Харькове
15.08.2018  17:40   

Обрушение моста в Генуе станет наукой реконструкторам Балашовского и других мостов в Харькове

Если в итальянской Генуе мост обрушился во время реконструкции, то будущие ремонтники Балашовского моста и ремонтники моста по проспекту Льва Ландау в Харькове должны учесть, что в трагедии признали виновным людской фактор


Балашовский мост

В 2018 году объявлен тендер на проведение замены трамвайных путей, ограждения и пешеходных тротуаров на Балашовском мосту по ул. Плехановской. 

"Сам путепровод принадлежит госкомпании "Украинская железная дорога". Но реконструкция той части моста, которой пользуются харьковчане, уже запланирована", - говорится в сообщении.

Также начаты и проводятся работы по капитальному ремонту эстакады через железнодорожные пути Харьков — Чугуев; Купеческого моста; эстакады №2 по ул. Коммунальной; эстакады №3 по пр. Льва Ландау; путепровода через пр. Московский; путепровода через железнодорожные пути Харьков — Купянск; моста через р. Немышля; путепровода над ул. Воровского; Льговского путепровода.

Надзором за строительством занимается Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета. Специалисты департамента учтут ошибки итальянскиъ коллег и харьковчан будут ожидать на столение отремонтированные мосты

Тэги:  мост, ремонт, харьков, надзор
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.07 Дороги и транспорт На Купеческом мосту ограничено движение транспорта 08.05 Криминал и происшествия Под Харьковом пиротехники ГСЧС ликвидировали авиационную бомбу весом 125 кг, найденную у автомобильного моста 17.04 Криминал и происшествия Работники полиции устанавливают личность мужчины, тело которого было найдено под мостом
 
 

Видео

За ХНАТОБом строится новая дорога, которая соединит улицу Рымарскую и Клочковскую
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 