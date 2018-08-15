Главная Новости Дороги и транспорт В воскресенье будут изменены маршруты 2-го и 12-го троллейбусов
15.08.2018  18:47   

В воскресенье будут изменены маршруты 2-го и 12-го троллейбусов

Запрещение движение, а также изменения маршрутов ьро связано с проведением Международного традиционного легкоатлетического марафона «Освобождение».


kh-news.net

Движение транспорта по маршруту 33-го Международного традиционного легкоатлетического марафона «Освобождение» по шоссе будет запрещено с 7:00 до 15:00 19 августа.

Движение будет остановлено по следующему маршруту: ул. Новгородская, на участке от ул. Липовой до ул. Динамовской, - ул. Динамовская, на участке от ул. Новгородской до ул. Тринклера, - въезд Тринклера - ул. Веснина, на участке от въезда Тринклера до ул. Сумской, - ул. Сумская, на участке от ул. Веснина до ул. Деревянко, - Белгородское шоссе, на участке от ул. Деревянко до ул. Академика Курчатова.

На этот период будет запрещено движение троллейбусов по ул. Сумской и Белгородскому шоссе - на участке от пр. Независимости до ул. Академика Проскуры, по ул. Академика Проскуры, ул. Чкалова, ул. Лесопарковой и ул. Деревянко - на участке от Белгородского шоссе до ул. Балакирева. В связи с этим движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

троллейбус №2: разворотный круг «Пр. Победы» - пр. Победы - ул. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – пл. Конституции;

троллейбус №12: ул. Клочковская - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Балакирева - разворотный круг «Больница скорой помощи».

Кроме того, 19 августа не будет работать платная парковка по ул. Веснина: от ул. Сумской до въезда Тринклера.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  транспорт, харьков, изменения, троллейбус, маршрут
 
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