16.08.2018 14:33

Возле старых многоэтажек на Новых Домах ремонтируют внутриквартиальные дороги

Полный демонтаж, потом слой щебня и два слоя новенького асфальтобетона. По Героев Сталинграда, 148 и 154 ремонтируют пешеходные зоны и внутриквартальные дороги.



// Городской Дозор

Во дворе дома №148 по проспекту Героев Сталинграда Слободского района уже неделю работает бригада дорожников - восстанавливают пешеходные зоны, а также внутриквартальные дороги. Что первая, что вторая были не в очень хорошем состоянии. Капитального ремонта эти дороги не водели несколько десятилдетий – со дня сдачи в эксплуатацию этой шестнадцатиподъездной пятиэтажки.



«Ремонт не производился порядка 50 лет, – уточнил мастер дорожной бригады Александр Дыгало. – Дорожное покрытие пришло в негодность. Дорога была с большими лужами во время дождей, входные группы с покрытием, через которое затекала вода. Местные жители обратились к Геннадию Адольфовичу, производим ремонт. Ремонтируется в районе 700 квадратных метров проезжей части, более 600 квадратных метров тротуаров, устанавливается бордюрный камень в районе 600 штук, 350 - бортового камня. Пытаемся помочь городу, работаем на благо города!»



В этом году, добавляет Александр Дыгало, в график ремонта тротуаров и внутрикварталок в данном микрорайоне попали еще несколько соседних дворов. По ним тоже были обращения горожан к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу. И все взято в работу.



«По соседнему дому 154, который аналогичный этому, там в районе 700 квадратных метров дороги и будет ещё в районе 600 квадратных метров тротуарной части, по бортовому камню тоже в районе 400 штук. 148 дом чуть по меньше по размерам, там чуть меньше борта, дороги и тротуаров. По Рыбалко там тоже домики небольшие, но там отсутствие полное тротуаров и подъезной части вообще, её там в принципе вообще не существовало. И та была разбита давно. Планируется завершить по Героев Сталинграда ко Дню города, это 2 двора, это 154 и 148, по Богдана Хмельницкого заасфальтирована уже часть, по Рыбалко – часть заасфальтирована, часть в сентябре. По Богдана Хмельницкого часть тоже в сентябре», – рассказал Александр Дыгало.