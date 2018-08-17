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17.08.2018  12:11   

Средние розничные цены на топливо по Харькову и области

Топливо достигло своего потолка цен, которые, в основном, проявляли сегодня завидную стабильность.


Средние розничные цены на топливо по Харькову и области

Как показывает практика, стоимость горючего в мире устанавливается в зависимости от огромного числа внешних факторов, которые нелегко предугадать и спрогнозировать.

Колебания мировых цен на нефть и нефтепродукты не создали предпосылки для повышения операторами украинского рынка розничных цен на топливо. Соответственно розничный рынок Харькова перестало лихорадить.

 

Вид топлива

Цена (грн.)

Бензин А-95 премиум

30,71

0.00

0%

Бензин А-95

28,86

0.00

0%

Бензин А-92

27,94

0.04

0.131%

Дизельное топливо

26,78

0.00

0%

Газ авто­мобильный

14,00

0.00

0%

По данным: Консалтинговая группа А-95

Харьков и обл. — цены операторов на 16.08.2018 (грн.)

Оператор

А 95+

А 95

А 92

ДТ

Газ

Татнефть-АЗС-Украина

  

29,34

28,68

27,96

26,52

13,80

Укрнафта

  

28,50

28,00

27,00

26,00

13,90

Marshal

    

27,50

26,80

25,30

13,80

Авиас

  

28,45

27,95

26,95

26,00

  

ОККО

  

32,99

31,99

30,99

29,49

14,39

Овис

  

32,46

29,04

28,02

27,42

13,89

Укргаз­добыча

    

28,50

27,50

26,50

13,90

WOG

 

32,95

31,95

30,95

29,45

14,35

БРСМ-Нафта

 

28,79

27,19

26,19

25,19

13,99

Shell

  

33,79

31,29

30,29

28,59

14,29

Glusco

  

31,10

30,10

29,10

27,60

  

AMIC

 

30,99

29,99

29,29

28,29

  

SUN OIL

  

28,40

27,90

26,90

25,90

13,70

 

Тэги:  топливо, харьков, стоимость, заправка
 
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