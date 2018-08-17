17.08.2018 12:11

Средние розничные цены на топливо по Харькову и области

Топливо достигло своего потолка цен, которые, в основном, проявляли сегодня завидную стабильность.



Средние розничные цены на топливо по Харькову и области



Как показывает практика, стоимость горючего в мире устанавливается в зависимости от огромного числа внешних факторов, которые нелегко предугадать и спрогнозировать.

Колебания мировых цен на нефть и нефтепродукты не создали предпосылки для повышения операторами украинского рынка розничных цен на топливо. Соответственно розничный рынок Харькова перестало лихорадить.

Вид топлива Цена (грн.) Бензин А-95 премиум 30,71 0.00 0% Бензин А-95 28,86 0.00 0% Бензин А-92 27,94 0.04 0.131% Дизельное топливо 26,78 0.00 0% Газ авто­мобильный 14,00 0.00 0%

По данным: Консалтинговая группа А-95