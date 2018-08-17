Средние розничные цены на топливо по Харькову и области

Топливо достигло своего потолка цен, которые, в основном, проявляли сегодня завидную стабильность.
Как показывает практика, стоимость горючего в мире устанавливается в зависимости от огромного числа внешних факторов, которые нелегко предугадать и спрогнозировать.
Колебания мировых цен на нефть и нефтепродукты не создали предпосылки для повышения операторами украинского рынка розничных цен на топливо. Соответственно розничный рынок Харькова перестало лихорадить.
|
Вид топлива
|
Цена (грн.)
|
Бензин А-95 премиум
|
30,71
|
0.00
|
0%
|
Бензин А-95
|
28,86
|
0.00
|
0%
|
Бензин А-92
|
27,94
|
0.04
|
0.131%
|
Дизельное топливо
|
26,78
|
0.00
|
0%
|
Газ автомобильный
|
14,00
|
0.00
|
0%
По данным: Консалтинговая группа А-95
|
Харьков и обл. — цены операторов на 16.08.2018 (грн.)
|
Оператор
|
А 95+
|
А 95
|
А 92
|
ДТ
|
Газ
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
29,34
|
28,68
|
27,96
|
26,52
|
13,80
|
Укрнафта
|
28,50
|
28,00
|
27,00
|
26,00
|
13,90
|
Marshal
|
27,50
|
26,80
|
25,30
|
13,80
|
Авиас
|
28,45
|
27,95
|
26,95
|
26,00
|
ОККО
|
32,99
|
31,99
|
30,99
|
29,49
|
14,39
|
Овис
|
32,46
|
29,04
|
28,02
|
27,42
|
13,89
|
Укргаздобыча
|
28,50
|
27,50
|
26,50
|
13,90
|
WOG
|
|
32,95
|
31,95
|
30,95
|
29,45
|
14,35
|
БРСМ-Нафта
|
|
28,79
|
27,19
|
26,19
|
25,19
|
13,99
|
Shell
|
33,79
|
31,29
|
30,29
|
28,59
|
14,29
|
Glusco
|
31,10
|
30,10
|
29,10
|
27,60
|
AMIC
|
|
30,99
|
29,99
|
29,29
|
28,29
|
SUN OIL
|
28,40
|
27,90
|
26,90
|
25,90
|
13,70
Чувства сегодня захватывают внезапно и сильно, что может проявиться в любых сферах жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.
Облака уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
В 1918 году гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день. Так что обоснованно можно «сматывать удочки» сразу по звонку.
влажн.:
давл.:
ветер: