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17.08.2018  14:21   

"РЕКОРД" превышение весовых ограничений в Харьковской области 17.08.2018 преодолен

Аномальная жара не стала препятствием херсонскому перевозчику овощей, который рекордным перегрузом своего транспорта разбивал дороги Харьковщины


"РЕКОРД" превышение весовых ограничений в Харьковской области 17.08.2018 преодолен

Сегодня инспекторами Управления Укртрансбезпекы в Харьковской области за перевозку груза (овощи и фрукты) из Херсонской области в 471 км а / д "Киев-Харьков-Довжанский" было начислено плату за проезд в размере 3,252,6 евро , о чем сообщает фейсбук-страница регионального ведомства.

Тэги:  жара, харьков, ограничение, вес, штраф
 
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