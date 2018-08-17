17.08.2018 14:21

"РЕКОРД" превышение весовых ограничений в Харьковской области 17.08.2018 преодолен

Аномальная жара не стала препятствием херсонскому перевозчику овощей, который рекордным перегрузом своего транспорта разбивал дороги Харьковщины



"РЕКОРД" превышение весовых ограничений в Харьковской области 17.08.2018 преодолен



Сегодня инспекторами Управления Укртрансбезпекы в Харьковской области за перевозку груза (овощи и фрукты) из Херсонской области в 471 км а / д "Киев-Харьков-Довжанский" было начислено плату за проезд в размере 3,252,6 евро , о чем сообщает фейсбук-страница регионального ведомства.