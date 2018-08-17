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17.08.2018  15:58   

Реконструкция перекрестка улица Клочковская – спуск Клочковский: СХЕМА проезда и изменение движения общественного траспорта

С 8:00 до 19:00 18 и 19 августа запрещается движение транспорта через перекресток ул. Клочковская – спуск Клочковский.


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Объезд закрытого перекрестка будет организован в соответствии со схемой организации дорожного движения разработанной и согласованной с органами Национальной полиции (схему см. ниже).

На указанный период путь следования автобусных маршрутов изменяется следующим образом:
№№221е, 277, 282, 302: ул. Клочковская – ул. Ромен Роллана – пр. Независимости – ул. Сумская – площадь Конституции – пер. Спартаковский – ул. Университетская – спуск Соборный – площадь Благовещенский – ул. Коцарская – ул. Евгения Котляра и дальше по маршруту.

245: ул. Клочковская – ул. Ромен Роллана – пр. Независимости – пр. Науки – площадь Свободы – ст. м. «Госпром».

278: ул. Сумская – площадь Конституции – пер. Спартаковский – ул. Университетская – спуск Соборный – площадь Благовещенский – ул. Коцарская и дальше по маршруту;

305: ул. Университетская – площадь Павловский – площадь Конституции – ул. Сумская – площадь Свободы – пр. Науки – ул. Новгородская – ул. Клочковская и дальше по маршруту.

Также изменяется путь следования и конечная остановка автобусных маршрутов №№97е, 270, 303Е по схеме: ул. Большая Панасовская – ул. Евгения Котляра – ул. Чеботарская – ст. м. «Центральный рынок».

Кроме того, с 8:00 до 19:00 18 и 19 августа запрещается движение трамваев по Новоивановскому мосту, ул. Клочковской на участке от Новоивановского моста до РК «Новгородское».

Трамваи будут курсировать следующим образом:
№20: ЖК «пр. Победы» – пр. Победы – ул. Клочковская – ЖК «Новгородское», с выполнением специальных подач на ЖК «Малая Даниловка».

№12: не ходит.


 

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
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