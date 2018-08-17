С понедельника на неделю будет запрещено движение в районе Стрелки

Стоит обратить внимание также на изменение маршрута автобуса №304э
Движение транспорта по пер. Банному, на участке от пл. Рыбной до пл. Павловской, будет запрещено с 9:00 20 августа до 9:00 28 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением в сквере «Стрелка» праздничных мероприятий по случаю 75-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков, Дня города и 27-й годовщины независимости Украины.
В это время автобус №304э будет объезжать закрытый участок при движении в сторону пр. Гагарина следующим образом: - пл. Павловская - ул. Университетская и далее по маршруту.
Чувства сегодня захватывают внезапно и сильно, что может проявиться в любых сферах жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.
Облака уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
В 1918 году гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день. Так что обоснованно можно «сматывать удочки» сразу по звонку.
влажн.:
давл.:
ветер: