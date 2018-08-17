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17.08.2018  18:47   

С понедельника на неделю будет запрещено движение в районе Стрелки

Стоит обратить внимание также на изменение маршрута автобуса №304э


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Движение транспорта по пер. Банному, на участке от пл. Рыбной до пл. Павловской, будет запрещено с 9:00 20 августа до 9:00 28 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением в сквере «Стрелка» праздничных мероприятий по случаю 75-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков, Дня города и 27-й годовщины независимости Украины.

В это время автобус №304э будет объезжать закрытый участок при движении в сторону пр. Гагарина следующим образом: - пл. Павловская - ул. Университетская и далее по маршруту.
 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет движения, харьков, изменение маршрута, стрелка, банный, рыбная, павловская
 
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