17.08.2018 18:47

С понедельника на неделю будет запрещено движение в районе Стрелки

Стоит обратить внимание также на изменение маршрута автобуса №304э



wikimapia.org

Движение транспорта по пер. Банному, на участке от пл. Рыбной до пл. Павловской, будет запрещено с 9:00 20 августа до 9:00 28 августа.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением в сквере «Стрелка» праздничных мероприятий по случаю 75-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков, Дня города и 27-й годовщины независимости Украины.



В это время автобус №304э будет объезжать закрытый участок при движении в сторону пр. Гагарина следующим образом: - пл. Павловская - ул. Университетская и далее по маршруту.

