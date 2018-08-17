17.08.2018 19:40

На два месяца будет запрещено движение по улице Шатиловской

Здесь с понедельника будут проходить ремонтные работы.



bigmir.net

Движение транспорта по ул. Шатиловской, на участке от ул. Культуры до ул. Бакулина, будет запрещено с 20 августа по 30 октября.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка трубопровода КП «Харьковские тепловые сети».



На этот период объезд закрытого участка будет организован следующим образом:



при движении в сторону ул. Новгородской: ул. Динамовская - пер. Фанинский - ул. Авиационная - ул. Бакулина;



при движении в сторону ул. Сумской: ул. Шатиловская - ул. Бакулина - ул. Авиационная - пер. Фанинский - ул. Динамовская - ул. Сумская.