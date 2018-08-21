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21.08.2018  10:37   

На перекрестке улицы Клочковской и Бурсацкого спуска запрещено движение транспорта

Движение транспорта на перекрестке улицы Клочковской и Бурсацкого спуска при движении в сторону Центрального рынка запрещено до 23:00 22 августа.


objectiv.tv

Также движение запрещено по Бурсацкому спуску, на участке от ул. Рымарской до ул. Клочковской.


Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом ул. Клочковской.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: пл. Конституции, пер. Спартаковскому, ул. Университетской, спуску Соборному, ул. Пискуновской.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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