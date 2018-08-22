На Основянской укладывают новый асфальт: движение перекрыто

С 8:00 до 17:00 22 августа запрещено движение транспорта по ул. Основянской, на участке от ул. Москалевской до ул. Грековской.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия ул. Основянской.
На этот период движение транспорта будет организовано в объезд закрытого участка по прилегающим улицам: Москалевской и Гольдберговской.
Дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Сегодня лекторы, политики и тамады отмечают свой профессиональный праздник.
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