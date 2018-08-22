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22.08.2018  07:55   

На Основянской укладывают новый асфальт: движение перекрыто

С 8:00 до 17:00 22 августа запрещено движение транспорта по ул. Основянской, на участке от ул. Москалевской до ул. Грековской.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия ул. Основянской.

На этот период движение транспорта будет организовано в объезд закрытого участка по прилегающим улицам: Москалевской и Гольдберговской.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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